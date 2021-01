Trump si decide a fare un video su Twitter | il social network impedisce le interazioni

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Alla fine, dopo che persino Joe Biden lo aveva sollecitato, Donalddice di andare a casa. Un brevedi circa un minuto su, il suopreferito, in cui il presidente uscente continua a propugnare la tesi delle elezioni rubate. Nonostante questo, però, chiede ai suoi sostenitori – di cui dice di comprendere la frustrazione e la rabbia – di fermare la violenza che, nel pomeriggio di Washington, li ha portati a forzare l’ingresso di Capitol Hill e di entrare nell’aula del Congresso, mettendo a repentaglio la sicurezza delle istituzioni degli Stati Uniti (tra cui il vicepresidente uscente Mike Pence e la vicepresidente eletta Kamala Harris). pic..com/Pm2PKV0Fp3 — Donald J.(@realDonald) January 6, 2021 ...

Non ritengo che i padri fondatori volessero investire il vicepresidente con l'autorità unilaterale di decidere quali voti devono essere contati e quali no." Durante l'irruzione nel Campidoglio, Trump ... Primo tweet di Donald Trump per calmare i suoi fan dopo che hanno assaltato ... Non ritengo che i padri fondatori volessero investire il vicepresidente con l'autorità unilaterale di decidere quali ...