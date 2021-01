Svezia, il capo della protezione civile viola le restrizioni e vola alle Canarie (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Eliassion è costretto a dimettersi, ma non è l’unico a finire al centro dell’attenzione. Il primo ministro Stefan Lofven è stato fotografato mentre visitava un negozio di orologi nel centro di Stoccolma. Il ministro della Giustizia Morgan Johansson è stato avvistato a fare shopping durante i saldi tra Natale e capodanno Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Eliassion è costretto a dimettersi, ma non è l’unico a finire al centro dell’attenzione. Il primo ministro Stefan Lofven è stato fotografato mentre visitava un negozio di orologi nel centro di Stoccolma. Il ministroGiustizia Morgan Johansson è stato avvistato a fare shopping durante i saldi tra Natale edanno

La decisione, annunciata dall'Msb, è stata presa in seguito alla controversia che ha visto Eliasson, a capo dell'agenzia dal 2018 ... critiche e portato diversi politici dell'opposizione in Svezia a ...

