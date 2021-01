Serie A, le partite di oggi. Risultati e classifica (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Serie A tutta in campo oggi per la 16esima giornata di campionato. Ad aprire il turno è stata la sfida Cagliari-Benevento , terminata 1-2 grazie alla rimonta dei campani firmata da Sau e Tuia dopo il ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021)A tutta in campoper la 16esima giornata di campionato. Ad aprire il turno è stata la sfida Cagliari-Benevento , terminata 1-2 grazie alla rimonta dei campani firmata da Sau e Tuia dopo il ...

OptaPaolo : 3 - La Roma ha segnato almeno tre gol nel primo tempo in tre partite di questa Serie A: nello scorso campionato ci… - OptaPaolo : 10 - Domani, 3 gennaio 2021, si giocheranno 10 partite di Serie A; l'ultima domenica con altrettante gare è stata i… - forumJuventus : Oggi per la prima volta dal 13 Maggio 2012 si giocano tutte le partite di serie A nello stesso giorno... - spagnoli_sergio : @xGiointer Non ci avevo mai pensato prima ... avevo detto subito io che le partite decisive le sbagliamo. È questa è la prima di una serie. - callmegoodlife : RT @DAZN_IT: Con 320 partite disputate in campionato Radu diventa il giocatore con più presenze in Serie A per la Lazio ?? #LazioFiorentina… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie partite Serie A, le partite di oggi. Risultati e classifica QUOTIDIANO.NET Serie A: Inter affondata dagli ex, bene le romane e l’Atalanta

I risultati della sedicesima giornata del campionato di Serie A. Si ferma a 8 la serie di vittorie consecutive dell'Inter: i nerazzurri sono sconfitti dalla Sampdoria di Ranieri a Genova per 2-1 in un ...

FORMAZIONI UFFICIALI Torino-Verona, Serie A 2020/2021

Formazioni ufficiali Torino-Verona, Serie A 2020/2021. by Antonio Sepe ... Il Verona in campionato è imbattuto da ben sei partite in trasferta di fila: l’ultimo k. (Calcio Hellas) ...

I risultati della sedicesima giornata del campionato di Serie A. Si ferma a 8 la serie di vittorie consecutive dell'Inter: i nerazzurri sono sconfitti dalla Sampdoria di Ranieri a Genova per 2-1 in un ...Formazioni ufficiali Torino-Verona, Serie A 2020/2021. by Antonio Sepe ... Il Verona in campionato è imbattuto da ben sei partite in trasferta di fila: l’ultimo k. (Calcio Hellas) ...