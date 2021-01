Senato Usa, ballottaggi in Georgia: per la prima volta vince un afroamericano, Warnock. Pence a Trump: “Non posso bloccare la vittoria di Biden” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) I democratici sognano una nuova impresa in Georgia, oggi 6 gennaio, nel giorno in cui il Congresso certificherà ufficialmente la vittoria di Joe Biden alle elezioni del 3 novembre. Al voto per le presidenziali Biden ha infatti riconquistato la Georgia a quasi 30 anni di distanza dalla di vittoria Bill Clinton. E ora la Cnn ha dichiarato il reverendo democratico Raphael Warnock vincitore di uno dei due duelli nel Peach State (lo Stato della pesca, come viene definita la Georgia) per il Senato. La Marcia per Trump Col 98% delle schede scrutinate Warnock è in testa sulla senatrice repubblicana uscente Kelly Loeffler 50,5% a 49,5%, con un margine di circa 36 mila voti. Ma i fan di Trump ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 6 gennaio 2021) I democratici sognano una nuova impresa in, oggi 6 gennaio, nel giorno in cui il Congresso certificherà ufficialmente ladi Joealle elezioni del 3 novembre. Al voto per le presidenzialiha infatti riconquistato laa quasi 30 anni di distanza dalla diBill Clinton. E ora la Cnn ha dichiarato il reverendo democratico Raphaelvincitore di uno dei due duelli nel Peach State (lo Stato della pesca, come viene definita la) per il. La Marcia perCol 98% delle schede scrutinateè in testa sulla senatrice repubblicana uscente Kelly Loeffler 50,5% a 49,5%, con un margine di circa 36 mila voti. Ma i fan di...

