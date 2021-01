Schurrle ripensa | “Quando ero calciatore dovevo vestire abiti costosi Contava solo quello…”

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Si è ritirato a 29 anni, ma Andrénon rimpiange per nulla la sua scelta. Anzi, è contento e vive molto bene senza lo stress che circonda il mondo del pallone. Intervistato insieme al connazionale Howedes DFB-Journal, il tedesco ha commentato alcuni aspetti della vita del giocatore che proprio, ancora oggi, non riesce a comprendere."Non importava cosa indossasi, l'importante è che fosse costosto", ha spiegato. "Fosse una semplice t-shirt o una giacca in pelle. L'importante era che fosse davvero costosa. Era così che ci si doveva comportare nello spogliatoio". E ancora: "Oggi, sinceramente, capisco ancora meno quel comportamento. Mi rendo conto di quanto inutile fosse fare in quel modo. Ho capito quanto fosse inutile fare così e adesso me ne sono reso conto".Un pensiero anche ai giovani calciatori e al modo di essere criticati dai ...