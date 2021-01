Roma, terribile incidente sulla Cristoforo Colombo: ferito il DS della Roma Morgan De Sanctis (Di mercoledì 6 gennaio 2021) terribile incidente stradale quello avvenuto questa notte e che ha visto coinvolto Morgan De Sanctis, il direttore sportivo della Roma. Il team manager della Roma si trovava su via Cristoforo Colombo quando, per cause ancora da accertare, l’auto su cui viaggiava si è ribaltata. L’ex portiere di 43 anni è stato portato al Policlinico Gemelli, dove è stato ricoverato a causa di fratture multiple alle costole e ai dorsali. Il Direttore Sportivo è stato quindi operato alla milza: adesso fortunatamente, stando alle prime informazioni, è cosciente e non in pericolo di vita. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 6 gennaio 2021)stradale quello avvenuto questa notte e che ha visto coinvoltoDe, il direttore sportivo. Il team managersi trovava su viaquando, per cause ancora da accertare, l’auto su cui viaggiava si è ribaltata. L’ex portiere di 43 anni è stato portato al Policlinico Gemelli, dove è stato ricoverato a causa di fratture multiple alle costole e ai dorsali. Il Direttore Sportivo è stato quindi operato alla milza: adesso fortunatamente, stando alle prime informazioni, è cosciente e non in pericolo di vita. su Il CorriereCittà.

redazioneiene : LO SPECIALE UN ANNO DI COVID È IN ONDA ADESSO SU ITALIA1 Com'era messa la sanità italiana prima del coronavirus? Qu… - CorriereCitta : Roma, terribile incidente sulla Cristoforo Colombo: ferito il DS della Roma Morgan De Sanctis #morgandesanctis - itapress24 : Terribile incidente automobilistico nella notte per #MorganDeSanctis. Il dirigente della #Roma, portato d’urgenza a… - sportli26181512 : Roma, incidente automobilistico per De Sanctis: le condizioni: Terribile incidente automobilistico nella notte per… - News_24it : LATINA - Scontro sull’Appia tra una 500 e una Porsche, gravissima una ragazza trasportata a Roma in elicottero. Ter… -