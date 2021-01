Regionali Calabria: De Magistris pensa a candidatura (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Regionali in Calabria, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris: “Candidarmi? Mi affascina, sciolgo la riserva entro il 20 gennaio” “Candidarmi in Calabria? È un’ipotesi, non c’è nulla di concreto. Tra 10 o 15 giorni deciderò, entro il 20 gennaio scioglierò la riserva. Devo ponderare bene, mi affascina molto”. Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, in… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 6 gennaio 2021)in, il sindaco di Napoli Luigi De: “Candidarmi? Mi affascina, sciolgo la riserva entro il 20 gennaio” “Candidarmi in? È un’ipotesi, non c’è nulla di concreto. Tra 10 o 15 giorni deciderò, entro il 20 gennaio scioglierò la riserva. Devo ponderare bene, mi affascina molto”. Il sindaco di Napoli Luigi de, in… L'articolo Corriere Nazionale.

