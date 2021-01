Quelli che il Calcio mercoledì 6 gennaio, gli ospiti (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Quelli che il Calcio gli ospiti di mercoledì 6 gennaio, gli ospiti della puntata con tante partite Dopo aver perso l’occasione domenica 3 gennaio, Quelli che il Calcio torna in onda mercoledì 6 gennaio per un’altra giornata insolita, ricca di partite in contemporanea, saranno ben 7 gli incontri che si disputeranno alle 15 riportando la trasmissione ai fasti del passato. Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran accoglieranno diversi ospiti in studio e in collegamento, per seguire tutte le partite del turno di campionato e non solo. Gli ospiti del 6 gennaio In studio insieme ai conduttori mercoledì 6 gennaio ci ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 6 gennaio 2021)che ilglidi, glidella puntata con tante partite Dopo aver perso l’occasione domenica 3che iltorna in ondaper un’altra giornata insolita, ricca di partite in contemporanea, saranno ben 7 gli incontri che si disputeranno alle 15 riportando la trasmissione ai fasti del passato. Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran accoglieranno diversiin studio e in collegamento, per seguire tutte le partite del turno di campionato e non solo. Glidel 6In studio insieme ai conduttorici ...

matteosalvinimi : L’accanimento mostrato dal governo Conte verso bar, ristoranti, pubblici esercizi è sconcertante e il Paese non lo… - trash_italiano : Bei tempi quelli in cui un blocco della puntata era interamente dedicato a Fariba che usava peli pubici di Cecilia… - beppe_grillo : 'Vorrei portarvi in un altro mondo. E vorrei condividere con voi una storia d’amore lunga 45 anni con i poveri, que… - enrico_farda : RT @giacomopeli: Nessuno vuole contraddire @matteorenzi sulle posizioni che ha preso? Dove sono quelli che dicono 'Renzi ha torto, questo g… - voilaloves : RT @80Fragola: Non voglio creare polemiche ma se possiamo votiamo i nostri beniamini anche tramite sms. Qualcuno mi ha detto che i voti con… -