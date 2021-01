Perdere la testa per la lirica, dove la realtà diventa “più reale”. E che può essere il luogo ideale dopo i lockdown anche per chi ancora non la conosce (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Servirebbe la Marcia dell’Aida per portare in trionfo le iniezioni salvifiche per la vita di ciascuno e la vita di tutti. Volesse il cielo che il ritmo fosse quello scandito dal Catalogo del Don Giovanni, ma in Ispagna son già millettré. Più probabilmente il commissario omnibus Domenico Arcuri avrebbe il phisyque per chiedere (per se stesso) Largo al factotum, pronto a far tutto, la notte e il giorno, sempre d’intorno in giro sta. Di sicuro, infine, tutti guardano all’anno appena venuto come Cio Cio San scruta l’orizzonte da cui spera di vedere levarsi l’agognato fil di fumo, tutto questo avverrà, te lo prometto, tienti la tua paura, io con sicura fede lo aspetto, con la differenza che sarebbe cosa gradita non fare la fine della Madama Butterfly, cioè – se è lecito il profano – quella dei pifferi di montagna. Questo giochino così, mal fatto e senza alcuna accuratezza filologica, è solo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Servirebbe la Marcia dell’Aida per portare in trionfo le iniezioni salvifiche per la vita di ciascuno e la vita di tutti. Volesse il cielo che il ritmo fosse quello scandito dal Catalogo del Don Giovanni, ma in Ispagna son già millettré. Più probabilmente il commissario omnibus Domenico Arcuri avrebbe il phisyque per chiedere (per se stesso) Largo al factotum, pronto a far tutto, la notte e il giorno, sempre d’intorno in giro sta. Di sicuro, infine, tutti guardano all’anno appena venuto come Cio Cio San scruta l’orizzonte da cui spera di vedere levarsi l’agognato fil di fumo, tutto questo avverrà, te lo prometto, tienti la tua paura, io con sicura fede lo aspetto, con la differenza che sarebbe cosa gradita non fare la fine della Madama Butterfly, cioè – se è lecito il profano – quella dei pifferi di montagna. Questo giochino così, mal fatto e senza alcuna accuratezza filologica, è solo ...

