Pavia | 77enne muore dopo lite per incidente | denunciato per omissione

Leggi su ck12

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)per arresto cardiacoun lieve: giovane fuggito via indentificato dai carabinieri Non aveva prestato soccorso alche aveva avuto un maloreundi lieve entità a Dorno, in provincia di. Il responsabile è stato identificato edai carabinieri. C’è stato un piccolo tamponamento ed era seguita una discussione. L’anziano automobilista era stato ricoverano presso il San Matteo dima è morto poco tempoil ricovero. L’altro protagonista dell’è un ragazzo di 24 anni di Codogno, nel lodigiano, alla guida di un furgone, che anziché prestare soccorso è ripartito. Per lui è scattata la denuncia di ...