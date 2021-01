Nuoto, Matteo Restivo è il primo atleta italiano vaccinato: “E’ un gesto importante per tutti, non esitate!” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Matteo Restivo potrà fregiarsi di qualcosa di molto importante, oltre alle sue vittorie in piscina. Il primatista tricolore dei 200 dorso, due volte bronzo agli Europei di Glasgow (Gran Bretagna) nel 2018 nelle quattro vasche e nella 4×100 mista, è il primo atleta vaccinato in Italia. Il classe ’94 nativo di Udine, laureando in Medicina all’Università di Firenze, ha avuto questa opportunità. L’annuncio è arrivato dallo stesso nuotatore azzurro sul suo profilo Instagram: “Finalmente posso tirare un sospiro di sollievo, forse il più grande della mia vita. Il vaccino anti-Covid sancisce la fine di questo orribile periodo di incertezza, ansia e paura. Vaccinarsi è un gesto importante non solo per se stessi ma anche per tutte le persone che ci circondano. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 gennaio 2021)potrà fregiarsi di qualcosa di molto, oltre alle sue vittorie in piscina. Il primatista tricolore dei 200 dorso, due volte bronzo agli Europei di Glasgow (Gran Bretagna) nel 2018 nelle quattro vasche e nella 4×100 mista, è ilin Italia. Il classe ’94 nativo di Udine, laureando in Medicina all’Università di Firenze, ha avuto questa opportunità. L’annuncio è arrivato dallo stesso nuotatore azzurro sul suo profilo Instagram: “Finalmente posso tirare un sospiro di sollievo, forse il più grande della mia vita. Il vaccino anti-Covid sancisce la fine di questo orribile periodo di incertezza, ansia e paura. Vaccinarsi è unnon solo per se stessi ma anche per tutte le persone che ci circondano. ...

LiaCapizzi : La responsabilità e l'orgoglio di potersi vaccinare. La tutela dell'Università di Firenze per gli studenti impegnat… - riccirex : RT @LiaCapizzi: La responsabilità e l'orgoglio di potersi vaccinare. La tutela dell'Università di Firenze per gli studenti impegnati nel ti… - Eurosport_IT : Detiene il record nei 200m dorso e sogna di fare il cardiologo ??????? Ecco chi è Matteo #Restivo, il primo atleta… - liberalunicorno : RT @LiaCapizzi: La responsabilità e l'orgoglio di potersi vaccinare. La tutela dell'Università di Firenze per gli studenti impegnati nel ti… - Marylena_88 : RT @sportface2016: #Nuoto #COVID19 Matteo #Restivo è il primo azzurro ad avere ricevuto il vaccino: decisiva la sua laurea in medicina h… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Matteo Nuoto IL TELEGRAFO Livorno Nuoto, Matteo Restivo è il primo atleta italiano vaccinato: “E’ un gesto importante per tutti, non esitate!”

Matteo Restivo potrà fregiarsi di qualcosa di molto importante, oltre alle sue vittorie in piscina. Il primatista tricolore dei 200 dorso, due volte bronzo agli Europei di Glasgow (Gran Bretagna) nel ...

Super Livorno Acquatics strappa il pass maschile per le finali scudetto di A1

livorno. Miglior esordio (di squadra) non poteva esserci: Livorno Aquatics bagna il suo debutto nel fase regionale della Coppa “Caduti di Brema” con la qualificazione del team maschile alla finale scu ...

Matteo Restivo potrà fregiarsi di qualcosa di molto importante, oltre alle sue vittorie in piscina. Il primatista tricolore dei 200 dorso, due volte bronzo agli Europei di Glasgow (Gran Bretagna) nel ...livorno. Miglior esordio (di squadra) non poteva esserci: Livorno Aquatics bagna il suo debutto nel fase regionale della Coppa “Caduti di Brema” con la qualificazione del team maschile alla finale scu ...