Napoli, incidente stradale per l’ex De Sanctis: è in terapia intensiva (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un incidente stradale, avvenuto questa notte, ha coinvolto l’ex portiere del Napoli, Morgan De Sanctis. L’attuale dirigente della Roma, come riporta il quotidiano “Il Tempo“, è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Gemelli dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre l’emorragia all’addome causata. Attualmente ricoverato in terapia intensiva, De Sanctis non è in pericolo di vita. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un, avvenuto questa notte, ha coinvoltoportiere del, Morgan De. L’attuale dirigente della Roma, come riporta il quotidiano “Il Tempo“, è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Gemelli dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre l’emorragia all’addome causata. Attualmente ricoverato in, Denon è in pericolo di vita. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

napolipiucom : DE SANCTIS IN TERAPIA INTENSIVA. L’EX PORTIERE DEL NAPOLI OPERATO D’URGENZA - CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli fine traffico rallentato causa incidente tra Allacciamento A3 Napoli-Salerno (Km 759,4) e A1 Svinco… - LuceverdeRadio : ?? #Autostrade #incidente - A1 Roma-Napoli ??????traffico rallentato tra A3 Napoli-Salerno e Napoli Centro Direzional… - titty_napoli : RT @napolista: De Sanctis in gravi condizioni dopo un incidente: è in terapia intensiva L'ex portiere di Napoli e Roma si è ribaltato con l… - CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli traffico rallentato causa incidente tra Allacciamento A3 Napoli-Salerno (Km 759,4) e A1 Svincolo Ce… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli incidente Incidente a Capodanno a Napoli: si schianta mentre porta figlio in ospedale, 31enne in fin di vita Fanpage.it Napoli, incidente stradale per l’ex De Sanctis: è in terapia intensiva

Napoli – Un incidente stradale, avvenuto questa notte, ha coinvolto l’ex portiere del Napoli, Morgan De Sanctis. L’attuale dirigente della Roma, come riporta il quotidiano “Il Tempo“, è stato trasport ...

Incidente in auto, noto dirigente di Serie A in terapia intensiva

Incidente in auto per Morgan De Sanctis. Morgan De Sanctis è stato portiere di numerose big della Serie A: Roma, Napoli e Juventus. De Sanctis avrebbe subito l’asportazione parziale della milza e sare ...

Napoli – Un incidente stradale, avvenuto questa notte, ha coinvolto l’ex portiere del Napoli, Morgan De Sanctis. L’attuale dirigente della Roma, come riporta il quotidiano “Il Tempo“, è stato trasport ...Incidente in auto per Morgan De Sanctis. Morgan De Sanctis è stato portiere di numerose big della Serie A: Roma, Napoli e Juventus. De Sanctis avrebbe subito l’asportazione parziale della milza e sare ...