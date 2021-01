Milan-Juventus | altre due defezioni per Coronavirus | positivi Krunic e Rebic

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il big match della 16esima giornata del campionato di Serie A trasarà condizionato da assenze per il. Già out per i bianconeri Alex Sandro e Cuadrado, si sono registrateanche per il club rossonero: si tratta del centrocampistae dell’attaccante. Entrambi sono asintomatici ma non potranno prendere parte alla sfida contro i bianconeri., dueper i rossoneri (Photo by Marco Rosi – SS Lazio/Getty Images)Sono due iin casae che salteranno la partita contro la. Il comunicato è arrivato direttamente dal club rossonero. “ACcomunica che Ante Rebi? e Rade Kruni? sono ...