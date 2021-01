Live Napoli-Spezia 0-0 | Gattuso lancia Lozano falso nove

fcin1908it : LIVE - Serie A, Napoli-Spezia 0-0: Insigne si divora il vantaggio - fcin1908it : LIVE - Serie A, Napoli-Spezia 0-0: squadre in campo allo Stadio Diego Armando Maradona - - MondoNapoli : LIVE - Napoli-Spezia, inizia il match allo stadio Diego Armando Maradona! - - ilcirotano : LIVE Alle 18 Napoli-Spezia: Gattuso schiera Lozano centravanti - - SkySport : Inizia Napoli-Spezia: segui il LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : Live Napoli

Attenzione alla pazza idea che prende quota: Lozano centravanti, al posto di Petagna come nel finale a Cagliari, per non tenere fuori Politano a destra. In attacco potrebbe toccare a Politano, con Zie ...Napoli – Spezia è un match del sedicesimo turno della Serie A 2020/2021. Si gioca oggi mercoledì 6 gennaio alle 18.00 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La formazione partenopea è reduce da ...