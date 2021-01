LIVE Dakar 2021, quarta tappa in DIRETTA: Branch comanda dopo 218 km, tra le moto. Al-Attiyah in evidenza tra le auto (Di mercoledì 6 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.25 QUAD – L’argentino Andujar ha guadagnato la vetta della classifica con 50? di margine nei confronti del francese Giroud e 1’07” rispetto al connazionale Cavigliasso. Vedremo se nella seconda parte di questa speciale le cose cambieranno. 10.20 auto – dopo 80 km Al-Attiyah comanda con 3 secondi di margine sulla Toyota rispetto al sudafricano Lategan (Toyota), distanziato di 3?. Peterhansel è terzo con la Mini a 23?, a precedere Loeb (BAHRAIN RAID XTREME) a 43?. Sainz deve ancora passare al rilevamente, ma era primo al 43° km. 10.10 moto – Ross Branch sempre al comando di questa speciale, anche al rilevamento del km 218. Il vantaggio è di 1’54” su Quintanilla (Husqvarna) e di 1’55” sull’altro cileno Cornejo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.25 QUAD – L’argentino Andujar ha guadagnato la vetta della classifica con 50? di margine nei confronti del francese Giroud e 1’07” rispetto al connazionale Cavigliasso. Vedremo se nella seconda parte di questa speciale le cose cambieranno. 10.2080 km Al-con 3 secondi di margine sulla Toyota rispetto al sudafricano Lategan (Toyota), distanziato di 3?. Peterhansel è terzo con la Mini a 23?, a precedere Loeb (BAHRAIN RAID XTREME) a 43?. Sainz deve ancora passare al rilevamente, ma era primo al 43° km. 10.10– Rosssempre al comando di questa speciale, anche al rilevamento del km 218. Il vantaggio è di 1’54” su Quintanilla (Husqvarna) e di 1’55” sull’altro cileno Cornejo ...

