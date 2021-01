LIVE Dakar 2021, quarta tappa in DIRETTA: Barreda comanda dopo 80 km, tra le moto. KTM in difficoltà (Di mercoledì 6 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.01 QUAD – Iniziata anche la prova dei Quad con il francese Giroud (Team Giroud) a guidare le fila con 11? di margine sull’argentino Andujar (7240 Team) e 36? su Enrico (Enrico Racing Team). 08.50 moto – Cambia il quadro della classifica con lo spagnolo della Honda Joan Barreda a guidare dopo 80 km di speciale. L’ibeirco ha un vantaggio di 9 secondi sul cileno della Husqvarna Quintanilla e di 26? sul rappresentante di Botswana Branch (Yamaha). In difficoltà le KTM dell’australiano Toby Price e dell’austriaco Matthias Walkner distanti più di 20? dal vertice. 08.22 moto – E’ l’australiano Sanders il migliore al momento al rilevamento del km 80 con la sua KTM, a precedere di 23? l’argentino Kevin Benavides e di 47? il francese ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.01 QUAD – Iniziata anche la prova dei Quad con il francese Giroud (Team Giroud) a guidare le fila con 11? di margine sull’argentino Andujar (7240 Team) e 36? su Enrico (Enrico Racing Team). 08.50– Cambia il quadro della classifica con lo spagnolo della Honda Joana guidare80 km di speciale. L’ibeirco ha un vantaggio di 9 secondi sul cileno della Husqvarna Quintanilla e di 26? sul rappresentante di Botswana Branch (Yamaha). Inle KTM dell’australiano Toby Price e dell’austriaco Matthias Walkner distanti più di 20? dal vertice. 08.22– E’ l’australiano Sanders il migliore al momento al rilevamento del km 80 con la sua KTM, a precedere di 23? l’argentino Kevin Benavides e di 47? il francese ...

