L'adorazione dei Magi nelle opere d'arte (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Dodici giorni dopo il Natale, ogni anno si festeggia l'Epifania. Il 6 Gennaio ricorre questa festa cristiana, tramandata nei secoli dei secoli, per ricordare il giorno nel quale Gesù Bambino si manifesta ai re Magi. Su questi tre personaggi che tutti conosciamo, sono state intessute storie di ogni tipo. Da un luogo all'altro e col passare dei secoli, la loro vicenda, guidata dalla stella cometa, ha subito molte variazioni. A raccontarcele oggi, alcuni capolavori dell'arte che celebrano L'adorazione dei Magi. L'adorazione dei Magi. Giotto,1303-1305, affresco, Cappella degli Scrovegni, Padova. Photo credits: il Quadro Divino.comLe origini dell'Epifania Il 6 Gennaio si celebra l'Epifania, che rattrista un po' tutti, diciamocelo pure. Si tirano le somme degli "sgarri" delle vacanze e si fanno i conti ...

