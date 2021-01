Kim Kardashian e Kanye West, sposi a Firenze nel 2014: ora divorzio imminente (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Kim avrebbe anche assoldato Laura Wasser, la regina dei divorzi di Hollywood che ha trattato, tra gli altri, quello di Angelina Jolie da Brad Pitt e di Maria Shriver da Arnold Schwarzenegger. La Wasser, che ha ispirato il personaggio interpretato da Laura Dern in Marriage Story di Noah Baumbach, ha già assistito la diva dei reality quando è fallito il suo precedente matrimonio con Kris Humphries Leggi su firenzepost (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Kim avrebbe anche assoldato Laura Wasser, la regina dei divorzi di Hollywood che ha trattato, tra gli altri, quello di Angelina Jolie da Brad Pitt e di Maria Shriver da Arnold Schwarzenegger. La Wasser, che ha ispirato il personaggio interpretato da Laura Dern in Marriage Story di Noah Baumbach, ha già assistito la diva dei reality quando è fallito il suo precedente matrimonio con Kris Humphries

Shealas_hat : @whosmeddy @CEOSansaStan L'unico articolo che ho trovato è questo ma non so quanto sia affidabile - vsergeantbarnes : RT @hazzassmile: ma concentriamoci sul drama Kim Kardashian, Kanye West e Jeffree Star ?? che ora come ora mi sembra decisamente l'unico dra… - inChesterarms : RT @inChesterarms: IN CHE SENSO STO LEGGENDO CHE KANYE HA TRADITO KIM KARDASHIAN CON JEFFREE STAR????????????????? - Ms_MartyReid : RT @inChesterarms: IN CHE SENSO STO LEGGENDO CHE KANYE HA TRADITO KIM KARDASHIAN CON JEFFREE STAR????????????????? - FirenzePost : Kim Kardashian e Kanye West, sposi a Firenze nel 2014: ora divorzio imminente -