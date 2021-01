Joao Pedro: “Il momento è difficile. La classifica inizia a preoccupare” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Come l’anno scorso, l’uomo in più del Cagliari è il brasiliano Joao Pedro. Un suo gol, oggi con il Benevento, però non è servito ad evitare l’ennesima sconfitta dei suoi con il Benevento. Pedro, ai microfoni di Sky, ha commentato il momento nero del Cagliari: “E’ un momento complicato e la classifica inizia ad essere brutta. Siamo stati poco attenti e abbiamo pagato gli errori. Dobbiamo solo restare uniti e cercare di ribaltare questa stagione”. Cosa manca al Cagliari? “Stiamo pagando i risultati, inizia a pesare. Dobbiamo essere più lucidi e stringere i denti. Sappiamo che i momenti di difficoltà ci possono essere. Dispiace perché la squadra non lo merita”. Foto: Twitter Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Come l’anno scorso, l’uomo in più del Cagliari è il brasiliano. Un suo gol, oggi con il Benevento, però non è servito ad evitare l’ennesima sconfitta dei suoi con il Benevento., ai microfoni di Sky, ha commentato ilnero del Cagliari: “E’ uncomplicato e laad essere brutta. Siamo stati poco attenti e abbiamo pagato gli errori. Dobbiamo solo restare uniti e cercare di ribaltare questa stagione”. Cosa manca al Cagliari? “Stiamo pagando i risultati,a pesare. Dobbiamo essere più lucidi e stringere i denti. Sappiamo che i momenti di difficoltà ci possono essere. Dispiace perché la squadra non lo merita”. Foto: Twitter Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

OptaPaolo : 28 - Dall'inizio dello scorso campionato solo tre giocatori hanno segnato piú gol di Joao Pedro (28 reti) in Serie… - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Joao Pedro non basta, il Benevento vince in rimonta a Cagliari - ignaziofidone : RT @quotidianodirg: Joao Pedro non basta, il Benevento vince in rimonta a Cagliari - quotidianodirg : Joao Pedro non basta, il Benevento vince in rimonta a Cagliari - martina_simeoni : Chi ha contro Joao Pedro, Zapata e Muriel e perché proprio io e perché voglio morire? #Fantacalcio -