GF Vip, Salvo Veneziano pubblica un video intimo di Giulia Salemi. Il padre di Pretelli mette like, fan furiosi: "Sessisti" (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Salvo Veneziano contro Giulia Salemi All'esterno della casa di Cinecittà si è sollevata una nuova polemica che riguarda una concorrente del Grande Fratello Vip 5. A partire all'attacco è stato l'ex gieffino Salvo Veneziano che giorni fa ha stroncato Alfonso Signorini per il suo modo di condurre il reality show di Canale 5. Nella giornata di domenica, il pizzaiolo siciliano ha condiviso sul suo account Instagram un video tratto da Panorama sul reality iberico al quale ha partecipato l'influencer italo-persiana. Una clip molto forte che ha scatenato dei malcontenti soprattutto per il like messo dal padre di Pierpaolo Pretelli. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa sta accadendo ultimamente.

