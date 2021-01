DIRETTA Sampdoria-Inter: segui la partita LIVE (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Alle 15 si scende in campo a Marassi per il turno infrasettimanale, di fronte si trovano la Sampdoria di Ranieri e l’Inter di Conte. L’Inter continua la sua corsa Scudetto, ed oggi la squadra nerazzurra si troverà a ricercare i tre punti al Luigi Ferraris. Di fronte la Sampdoria di Quagliarella (accostato alla Juve in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Alle 15 si scende in campo a Marassi per il turno infrasettimanale, di fronte si trovano ladi Ranieri e l’di Conte. L’continua la sua corsa Scudetto, ed oggi la squadra nerazzurra si troverà a ricercare i tre punti al Luigi Ferraris. Di fronte ladi Quagliarella (accostato alla Juve in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

sportli26181512 : Sampdoria-Inter, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: A Marassi la squadra di Conte cerca il non… - passione_inter : ?? SAMPDORIA INTER in Diretta! Radiocronaca e live reaction Serie A [NO Streaming] - zazoomblog : Sampdoria Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A - #Sampdoria #Inter #streaming #diretta - notiziefresche : Sampdoria-Inter in Diretta Streaming Alternativo a ROJADIRECTA: Sky o DAZN? Orario e Formazioni - Dalla_SerieA : Sampdoria-Inter, le probabili formazioni e dove vederla | La Diretta - -