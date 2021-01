Corsa di Miguel, c’è anche il percorso “Fratelli tutti” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il percorso è dedicato a Papa Francesco e alla sua enciclica “Fratelli tutti” disegnato dall’Athletica Vaticana e dalle Fiamme Gialle: 3,3 km attorno alle mura vaticane da ripetere tre volte. anche Larissa Iapichino e Filippo Tortu, atleti delle Fiamme Gialle, attraverso un video, hanno espresso la loro adessione al progetto. gm su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ilè dedicato a Papa Francesco e alla sua enciclica “” disegnato dall’Athletica Vaticana e dalle Fiamme Gialle: 3,3 km attorno alle mura vaticane da ripetere tre volte.Larissa Iapichino e Filippo Tortu, atleti delle Fiamme Gialle, attraverso un video, hanno espresso la loro adessione al progetto. gm su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Corsa di Miguel, c’è anche il percorso “Fratelli tutti” - Italpress : Al via la Corsa di Miguel, c’è anche percorso “Fratelli tutti” - Agenparl : La Corsa di Miguel: inclusione e solidarietà senza frontiere - - vaticannews_it : #6gennaio #sport La corsa di Miguel, 100 percorsi in tutta Italia sui quali correre per 10 km tra il 7 e il 20 genn… - A_De_Carolis : #6gennaio La #CorsadiMiguel: inclusione e #solidarietà senza frontiere -