Conte all’angolo, Zingaretti ha capito che il Governo è arrivato al capolinea (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La mediazione tra il Premier Giuseppe Conte ed il leader di Italia Viva Matteo Renzi pare essere entrata in una fase di stallo, con la crisi di Governo sempre più vicina. La crisi politica si avvita e precipita in un pericoloso stallo. La situazione si complica, visto che la mediazione tra i due principali Contendenti, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La mediazione tra il Premier Giuseppeed il leader di Italia Viva Matteo Renzi pare essere entrata in una fase di stallo, con la crisi disempre più vicina. La crisi politica si avvita e precipita in un pericoloso stallo. La situazione si complica, visto che la mediazione tra i due principalindenti, L'articolo proviene da Leggilo.org.

GiuseppeTalami : RT @gabrielepillit1: Conte è all'angolo è un pugile suonato. Ha sfidato Renzi in Senato ma non ha i numeri. Ora cede su tutto. Ma Renzi non… - ruffino_paola : RT @gabrielepillit1: Conte è all'angolo è un pugile suonato. Ha sfidato Renzi in Senato ma non ha i numeri. Ora cede su tutto. Ma Renzi non… - Minutza2 : RT @LaNotiziaTweet: .#Conte per adesso sta sereno. #Renzi non può metterlo all’angolo. #M5S e #Pd non mollano il premier, Matteo deve ferma… - LivraghiAlberto : RT @gabrielepillit1: Conte è all'angolo è un pugile suonato. Ha sfidato Renzi in Senato ma non ha i numeri. Ora cede su tutto. Ma Renzi non… - LucaSanarica : RT @gabrielepillit1: Conte è all'angolo è un pugile suonato. Ha sfidato Renzi in Senato ma non ha i numeri. Ora cede su tutto. Ma Renzi non… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte all’angolo Boccia: «Folle ingiustificabili, sarebbe meglio il lockdown generale» Corriere della Sera