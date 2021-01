Colin Bell: la leggenda del Manchester City dice addio (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La leggenda del Manchester City e dell’Inghilterra Colin Bell è morta all’età di 74 anni. L’ex centrocampista, è considerato uno dei migliori giocatori di sempre del City. Con i Cityzen ha vinto un titolo in Prima Divisione e una Coppa delle Coppe. Bell è morto ieri pomeriggio dopo una complicanza cardiocircolatoria. Perché Colin Bell è considerato uno dei grandi del City? Colin Bell era parte integrante della miglior City, prima dell’acquisizione del 2008. Insieme a Mike Summerbee e Francis Lee, Bell ha aiutato il City a vincere il titolo di First Division. Ma anche la FA Cup, League Cup e European Cup Winners ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ladele dell’Inghilterraè morta all’età di 74 anni. L’ex centrocampista, è considerato uno dei migliori giocatori di sempre del. Con izen ha vinto un titolo in Prima Divisione e una Coppa delle Coppe.è morto ieri pomeriggio dopo una complicanza cardiocircolatoria. Perchéè considerato uno dei grandi delera parte integrante della miglior, prima dell’acquisizione del 2008. Insieme a Mike Summerbee e Francis Lee,ha aiutato ila vincere il titolo di First Division. Ma anche la FA Cup, League Cup e European Cup Winners ...

