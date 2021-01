capuanogio : Gran bel primo tempo #MilanJuve. Primi 25' tutti della #Juve con #Chiesa devastante, poi il #Milan si è sistemato e… - TweetGino : RT @LiliumBiancoNe1: @TweetGino @terribile76 D'altronde dopo 15' doveva essere espulso ma lo ha fatto #Chiesa al posto dell'arbitro. Anche… - LiliumBiancoNe1 : @TweetGino @terribile76 D'altronde dopo 15' doveva essere espulso ma lo ha fatto #Chiesa al posto dell'arbitro. Anc… - leggoit : Chiesa devastante, Dybala di nuovo super. CR7 impercettibile - Cosimomarinell2 : RT @fedeju93: A destra Chiesa devastante -

90'+5' - L'arbitro fischia la fine del match. Milan-Juventus 1-3. 90'+3' - Conclusione di Maldini che cerca di sorprendere Szczesny ma trova la parata del polacco. 90'+1' - Cinque minuti di recupero.Sia in fase d’impostazione che in fase conclusiva. Chiesa 8 – Man of the match. Devastante nella fase centrale del primo tempo, prima colpisce un palo clamoroso a Donnarumma battuto , poi dopo un ...