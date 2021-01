Chi vuole (nel 2021) una sua Isola delle Rose. Lo spiega Pellicciari (Di mercoledì 6 gennaio 2021) “Cosa può fare per Lei il Consiglio d’Europa?”. “Voglio salvare la mia Isola”. È il clou del film L’Isola delle Rose, tra i rari momenti di leggerezza che ci lascia l’anno finalmente trascorso. E che tocca, seppure a modo suo, questioni internazionali che intrigano il grande pubblico in genere poco avvezzo di politica estera. Produzione italiana distribuita da Netflix, sta riscuotendo un interesse oltre le previsioni e supera gli stessi confini nazionali, dove pure non era scontato si affermasse, vista la fortuna televisiva in tempi recenti di altre Isole trash come quella dei Famosi o ultra-trash come Temptation Island. È un successo che solo in parte si spiega con la qualità della pellicola, accolta dalla critica con giudizi neutri. L’impressione è che il richiamo sia più verso la curiosa storia ... Leggi su formiche (Di mercoledì 6 gennaio 2021) “Cosa può fare per Lei il Consiglio d’Europa?”. “Voglio salvare la mia”. È il clou del film L’, tra i rari momenti di leggerezza che ci lascia l’anno finalmente trascorso. E che tocca, seppure a modo suo, questioni internazionali che intrigano il grande pubblico in genere poco avvezzo di politica estera. Produzione italiana distribuita da Netflix, sta riscuotendo un interesse oltre le previsioni e supera gli stessi confini nazionali, dove pure non era scontato si affermasse, vista la fortuna televisiva in tempi recenti di altre Isole trash come quella dei Famosi o ultra-trash come Temptation Island. È un successo che solo in parte sicon la qualità della pellicola, accolta dalla critica con giudizi neutri. L’impressione è che il richiamo sia più verso la curiosa storia ...

