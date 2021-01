Camavinga, l’agente conferma: “Ottimi rapporti col Real Madrid. E con la sua famiglia…” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Jonathan Barnett, agente di Eduardo Camavinga, ha parlato a L'Equipe della situazione contrattuale del talento francese ambitissimo da diversi top club d'Europa tra cui Real Madrid, Bayern Monaco, Psg e Juventus.Il calciatore del Rennes ha un accordo col club fino al 2022 e sarebbe in contatto con la società per prolungare il proprio contratto. Big permettendo. "Abbiamo sviluppato un ottimo rapporto e lavoriamo a stretto contatto con il padre e la famiglia di Eduardo", ha spiegato il procuratore del classe 2002. "La cosa più importante è agire nel suo interesse. Abbiamo un ottimo rapporto con il Real Madrid". A diciotto anni, il calciatore è uno dei gioielli del calcio francese ed europeo.caption id="attachment 1053029" align="alignnone" width="555" Camavinga (Instagram ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Jonathan Barnett, agente di Eduardo, ha parlato a L'Equipe della situazione contrattuale del talento francese ambitissimo da diversi top club d'Europa tra cui, Bayern Monaco, Psg e Juventus.Il calciatore del Rennes ha un accordo col club fino al 2022 e sarebbe in contatto con la società per prolungare il proprio contratto. Big permettendo. "Abbiamo sviluppato un ottimo rapporto e lavoriamo a stretto contatto con il padre e la famiglia di Eduardo", ha spiegato il procuratore del classe 2002. "La cosa più importante è agire nel suo interesse. Abbiamo un ottimo rapporto con il". A diciotto anni, il calciatore è uno dei gioielli del calcio francese ed europeo.caption id="attachment 1053029" align="alignnone" width="555"(Instagram ...

ItaSportPress : Camavinga, l'agente conferma: 'Ottimi rapporti col Real Madrid. E con la sua famiglia...' - - UgoBaroni : RT @TUTTOJUVE_COM: Camavinga, parla l'agente: 'Lavoriamo con la famiglia per il suo interesse, ottimo rapporto con il Real Madrid' https://… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Camavinga, parla l'agente: 'Lavoriamo con la famiglia per il suo interesse, ottimo rapporto con il Real Madrid' https://… - TUTTOJUVE_COM : Camavinga, parla l'agente: 'Lavoriamo con la famiglia per il suo interesse, ottimo rapporto con il Real Madrid' - Lorenzo242206 : RT @BombeDiVlad: ???? #RealMadrid, l’agente di #Camavinga conferma gli ottimi rapporti con i Blancos ?? Queste le due dichiarazioni #LeBo… -