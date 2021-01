Boschi, il rimpasto non basta, e al voto non si torna (Di mercoledì 6 gennaio 2021) AGI - “Noi siamo pronti al dibattito in Parlamento, le nostre ministre sono pronte a dimettersi. Conte si decida”. È quanto intima Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva a Montecitorio , in un'intervista a La Stampa, nella quale precisa che la domanda sui motivi della situazione di stallo “va fatta al presidente Conte, non a noi“. “Noi – precisa Boschi – abbiamo posto questioni di merito: dal piano vaccini all'Alta velocità, dalla riapertura delle scuole all'utilizzo del Mes per la sanità. A oggi, nessuna risposta dal governo”. E secondo l'esponente renziana, “forse il presidente vuole verificare fino in fondo l'ipotesi dei responsabili prima di chiarirsi con noi”, atteggiamento per altro “legittimo, ma l'importante è che non perda tempo”, chiosa. Ma poi la capogruppo di Iv alla Camera dei deputati incalza: “La narrazione che viene dagli ... Leggi su agi (Di mercoledì 6 gennaio 2021) AGI - “Noi siamo pronti al dibattito in Parlamento, le nostre ministre sono pronte a dimettersi. Conte si decida”. È quanto intima Maria Elena, capogruppo di Italia viva a Montecitorio , in un'intervista a La Stampa, nella quale precisa che la domanda sui motivi della situazione di stallo “va fatta al presidente Conte, non a noi“. “Noi – precisa– abbiamo posto questioni di merito: dal piano vaccini all'Alta velocità, dalla riapertura delle scuole all'utilizzo del Mes per la sanità. A oggi, nessuna risposta dal governo”. E secondo l'esponente renziana, “forse il presidente vuole verificare fino in fondo l'ipotesi dei responsabili prima di chiarirsi con noi”, atteggiamento per altro “legittimo, ma l'importante è che non perda tempo”, chiosa. Ma poi la capogruppo di Iv alla Camera dei deputati incalza: “La narrazione che viene dagli ...

