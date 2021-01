Atalanta Parma 1-0 | Cronaca in diretta | Formazioni | Fine primo tempo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La partita Atalanta Parma si giocherà mercoledì 6 gennaio alle ore 15:00 nel Gewiss Stadium di Bergamo. L’incontro sarà diretto dall’arbitro Juan Luca Sacchi di Macerata. Segui la Cronaca in… L'articolo Atalanta Parma 1-0 Cronaca in diretta Formazioni Fine primo tempo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La partitasi giocherà mercoledì 6 gennaio alle ore 15:00 nel Gewiss Stadium di Bergamo. L’incontro sarà diretto dall’arbitro Juan Luca Sacchi di Macerata. Segui lain… L'articolo1-0inproviene da Meteoweek.com.

CarolRadull : Today's SERIE A Fixtures Cagliari vs Benevento 2.30pm Atalanta vs Parma 5pm Bologna vs Udinese 5pm Crotone vs R… - bet365 : Atalanta v Parma Crotone v Roma Lazio v Fiorentina Sampdoria v Inter Milan Sassuolo v Genoa Napoli v Spezia AC Mila… - CarolRadull : HT Atalanta 1-0 Parma Bologna 2-1 Udinese Crotone 0-3 Roma Lazio 1-0 Fiorentina Sampdoria 2-0 Inter Milan Sas… - sickviki : RT @delinquentweet: 'Cosa hai trovato nella calza della Befana?' Io: 12.30 Cagliari-Benevento 15.00 Atalanta-Parma 15.00 Bologna-Udinese… - _doncorleone_78 : HT : #SerieA Lazio 1-0 Fiorentina Crotone 0-3 Roma Bologna 2-1 Udinese Sassuolo 0-0 Genoa Sampdoria 2-0 Inter… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Parma Le probabili formazioni di Atalanta-Parma: Pessina inamovibile tra le linee TUTTO mercato WEB Serie C, le ufficialità di oggi: Como, dall'Atalanta torna Peli

Alla mezzanotte del 4 gennaio è ufficialmente scattata la finestra di calciomercato di riparazione, che terminerà il prossimo 1 febbraio..

Atalanta-Parma, la diretta della partita

Nella prima gara dell'anno l'Atalanta sfida il Parma al Gewiss Stadium di Bergamo. Dopo il rotondo successo contro il Sassuolo solo tre giorni fa, gli ...

Alla mezzanotte del 4 gennaio è ufficialmente scattata la finestra di calciomercato di riparazione, che terminerà il prossimo 1 febbraio..Nella prima gara dell'anno l'Atalanta sfida il Parma al Gewiss Stadium di Bergamo. Dopo il rotondo successo contro il Sassuolo solo tre giorni fa, gli ...