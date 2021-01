ARIADNA ROMERO/ "Ecco perché è finita con Pretelli", poi lo sfogo: "Fraintesa!" (Di giovedì 7 gennaio 2021) ARIADNA ROMERO torna a parlare di Pierpaolo Pretelli dicendo la sua sull'intervento della mamma e il rapporto con Giulia Salemi Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 7 gennaio 2021)torna a parlare di Pierpaolodicendo la sua sull'intervento della mamma e il rapporto con Giulia Salemi

verdequetqverde : RT @Iperborea_: Non credevo che la mia opinione su Pierpaolo sarebbe peggiorata più di così, poi ho visto l'intervista di Ariadna Romero a… - Feffe1992 : RT @Iperborea_: Non credevo che la mia opinione su Pierpaolo sarebbe peggiorata più di così, poi ho visto l'intervista di Ariadna Romero a… - Maria59120966 : @novelamata1 @pizzibar @pinosuvjr Ma a parte le foto con Monte. La Salemi commentava e raffava Ariadna Romero defin… - cestlaviemacher : RT @Iperborea_: Non credevo che la mia opinione su Pierpaolo sarebbe peggiorata più di così, poi ho visto l'intervista di Ariadna Romero a… - AllegriaStupida : RT @Iperborea_: Non credevo che la mia opinione su Pierpaolo sarebbe peggiorata più di così, poi ho visto l'intervista di Ariadna Romero a… -