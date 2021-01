Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2021 ore 18:15 (Di martedì 5 gennaio 2021) Viabilità DEL 5 GENNAIO 2021 ORE 18.05 MARCO CILUFFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE FEDERICA GAGLIONE RICORDIAMO CHE OGGI E DOMANI L’ITALIA TORNA IN ZONA ROSSA E RIENTRANO IN VIGORE I DIVIETI PREVISTI DAL “DECRETO NATALE”. VIETATI DUNQUE GLI SPOSTAMENTI, SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO, NECESSITÀ O SALUTE. PRESTARE ATTENZIONE SULLA SALARIA DOVE AL MOMENTO SONO ATTIVI MEZZI SPAZZANEVE TRA RIETI E POGGIO SAN LORENZO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SUL RACCORDO CODE PER INCIDENSTE SUL RAMPA DI USCITA DELL AURELIA IN ENTRATA A Roma RALLENTAMENTI SULLA CASSIA ALL’ ALTEZZA DI CAMPAGNANO VERSO VITERBO SULLA NOMENTANA ALTEZZA TOR LUPARA IN ENTRABE LE DIREZIONI E INFINE SULLA VIA CASILINA ALTEZZA BORGATA FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI ... Leggi su romadailynews (Di martedì 5 gennaio 2021)DEL 5 GENNAIOORE 18.05 MARCO CILUFFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE FEDERICA GAGLIONE RICORDIAMO CHE OGGI E DOMANI L’ITALIA TORNA IN ZONA ROSSA E RIENTRANO IN VIGORE I DIVIETI PREVISTI DAL “DECRETO NATALE”. VIETATI DUNQUE GLI SPOSTAMENTI, SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO, NECESSITÀ O SALUTE. PRESTARE ATTENZIONE SULLA SALARIA DOVE AL MOMENTO SONO ATTIVI MEZZI SPAZZANEVE TRA RIETI E POGGIO SAN LORENZO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SUL RACCORDO CODE PER INCIDENSTE SUL RAMPA DI USCITA DELL AURELIA IN ENTRATA ARALLENTAMENTI SULLA CASSIA ALL’ ALTEZZA DI CAMPAGNANO VERSO VITERBO SULLA NOMENTANA ALTEZZA TOR LUPARA IN ENTRABE LE DIREZIONI E INFINE SULLA VIA CASILINA ALTEZZA BORGATA FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI ...

