Uomini e Donne quando ritorna? Maria De Filippi anticipa la messa in onda

Come di consueto, il programma Uomini e Donne è stato sospeso per il periodo natalizio, ma quando ritorna in onda? In queste ore, alcuni portali che si occupano delle vicende che accadono al trono classico e over del programma hanno diffuso una notizia molto interessante per i fan. Il programma, infatti, sarebbe dovuto ripartire lunedì 11 gennaio, come da tradizione, dopo la festività dell'epifania. A quanto pare, però, considerando il periodo storico che stiamo vivendo, la conduttrice ha deciso di anticipare la messa in onda. Uomini e Donne ritorna in anticipo Stando a quanto emerso in queste ore, Uomini e Donne non ritorna lunedì 11 gennaio 2021, ...

