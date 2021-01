Udinese, Pussetto sarà operato al ginocchio: out 6 mesi (Di martedì 5 gennaio 2021) Stagione finita per Ignacio Pussetto: il giocatore argentino sarà operato al ginocchio e dovrà stare fermo sei mesi Tegola per l’Udinese di Gotti. Ignacio Pussetto è stato visitato al ginocchio questa mattina a Villa Stuart dal professor Mariani dopo l’infortunio rimediato nella gara contro la Juventus e sarà operato al legamento crociato del ginocchio destro nel pomeriggio. Gotti dovrà dunque fare a meno di lui per almeno 6 mesi. Da valutare se la società bianconera interverrà sul mercato per sostituire l’argentino. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Stagione finita per Ignacio: il giocatore argentinoale dovrà stare fermo seiTegola per l’di Gotti. Ignacioè stato visitato alquesta mattina a Villa Stuart dal professor Mariani dopo l’infortunio rimediato nella gara contro la Juventus eal legamento crociato deldestro nel pomeriggio. Gotti dovrà dunque fare a meno di lui per almeno 6. Da valutare se la società bianconera interverrà sul mercato per sostituire l’argentino. Leggi su Calcionews24.com

