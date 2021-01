Skyrim è un capolavoro amatissimo ma Games Done Quick ci ricorda che è anche un gigantesco festival dei bug

Leggi su eurogamer

(Di martedì 5 gennaio 2021)è l'evento in corso questa settimana equest'anno ripropone una serie di sessioni speedrun che vanno ad incentivare una giusta causa, ovvero una raccolta fondi.questo evento, a causa dell'emergenza sanitaria globale, è diventato tutto digitale, ma ciò non ha impedito agli speedrunner di confezionare uno spettacolo divertente. Tra questi c'è Nucular che ha eseguito una sessione di speedrun dedicata a The Elder Scrolls V:nella categoria delle missioni principali senza glitch. Mentre alcuni potrebbero preferire vedere uno speedrun glitch diin cui lo speedrunner si limita a superare i limiti e si dirige verso aree a cui non dovrebbero accedere ancora per battere il gioco più velocemente, questa corsa senza glitch è stata ...