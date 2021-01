PS5 vendite deludenti in Giappone? 'Marchio PlayStation in declino, Sony non prende il Giappone sul serio' (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Marchio PlayStation è stato definito "in declino" in Giappone, poiché PS5 avrebbe registrato "di gran lunga le più basse" vendite di lancio di qualsiasi console domestica di Sony nella regione. Citando i dati di vendita di Famitsu in un articolo pubblicato su GamesIndustry.biz Japan, l'analista di Ace Economic Research Institute Hideki Yasuda ha detto che PS5 ha venduto circa 240.000 unità in Giappone nelle prime sei settimane di disponibilità, meno di ogni altra console PlayStation nello stesso periodo di tempo, tranne PSP. Nei commenti tradotti e ripubblicati su ResetEra, Yasuda ha affermato che i dati mostrano che "Sony non sta prendendo sul serio il ... Leggi su eurogamer (Di martedì 5 gennaio 2021) Ilè stato definito "in" in, poiché PS5 avrebbe registrato "di gran lunga le più basse"di lancio di qualsiasi console domestica dinella regione. Citando i dati di vendita di Famitsu in un articolo pubblicato su GamesIndustry.biz Japan, l'analista di Ace Economic Research Institute Hideki Yasuda ha detto che PS5 ha venduto circa 240.000 unità innelle prime sei settimane di disponibilità, meno di ogni altra consolenello stesso periodo di tempo, tranne PSP. Nei commenti tradotti e ripubblicati su ResetEra, Yasuda ha affermato che i dati mostrano che "non stando sulil ...

Nerdream_it : #VenditeConsole, ecco la sfida tra i tre colossi dopo 6 settimane dal lancio... #PS5 regna! Dati analizzati per zo… - PlayStationBit : #PlayStation5, record di vendite nonostante la console sia introvabile: stando ad alcune indiscrezioni in un solo m… - tuttoteKit : #PS5: ecco quanto dovrebbero essere le vendite finora #Sony #tuttotek - MangaForevernet : ? PS5 - record di vendite per Sony? ? ? - GamingTalker : PS5, 3.4 milioni di console vendute in un mese: previste vendite per 16-18 milioni di unità nel 2021 secondo un rep… -