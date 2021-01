Pochi posti in cimitero, si incentivano cellette e cremazioni (Di martedì 5 gennaio 2021) La Giunta Allievi ha approvato una delibera che prevede un periodo sperimentale di 12 mesi per le cellette degli ossari destinate alla collocazione di urne cinerarie. Questa scelta è stata fatta ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 5 gennaio 2021) La Giunta Allievi ha approvato una delibera che prevede un periodo sperimentale di 12 mesi per ledegli ossari destinate alla collocazione di urne cinerarie. Questa scelta è stata fatta ...

Advertising

Maury_196 : @DinoGiarrusso @Ed52926520 Purtroppo perché sono i detentori delle più grosse ricchezze del paese e tirano i fili d… - Robespi47694776 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Di italiano, già da tempo non c'è più nulla...dunque cosa può fare il governo. Solo… - CarcarloMarr : @faberskj Io uguale Mascate come base 3 giorni e da lì vari giri. Meraviglia, mi ricordo ancora che come mangiai be… - LucaBombarda : la chiesa mi piace perché è uno dei pochi posti dove nessuno sta al cellulare - Alessan41872109 : @wolfPris British Columbia. Montagne freddo il giusto ma anche vigneti per fare vino non male. E uno dei pochi post… -

Ultime Notizie dalla rete : Pochi posti Pochi posti in cimitero, si incentivano cellette e cremazioni Il Giorno Pochi posti in cimitero Si incentivano cellette e cremazioni

La Giunta Allievi ha approvato una delibera che prevede un periodo sperimentale di 12 mesi per le cellette degli ossari destinate alla collocazione di urne cinerarie. Questa scelta è stata fatta poich ...

La Giunta Allievi ha approvato una delibera che prevede un periodo sperimentale di 12 mesi per le cellette degli ossari destinate alla collocazione di urne cinerarie. Questa scelta è stata fatta poich ...