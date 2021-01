Parma, per Kucka distrazione al gemello, per Iacoponi al soleo (Di martedì 5 gennaio 2021) Juraj Kucka è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione muscolare di grado lieve al gemello mediale della coscia destra. Simone Iacoponi è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di I grado del soleo sinistro. Nessuna lesione strutturale per Yordan Osorio, che tuttavia non ha recuperato dalla gara con il Torino e dunque non sarà disponibile per la partita di domani contro l’Atalanta. Lo riporta il sito del Parma. Foto: Sito uff. Parma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 5 gennaio 2021) Jurajè stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato unamuscolare di grado lieve almediale della coscia destra. Simoneè stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di I grado delsinistro. Nessuna lesione strutturale per Yordan Osorio, che tuttavia non ha recuperato dalla gara con il Torino e dunque non sarà disponibile per la partita di domani contro l’Atalanta. Lo riporta il sito del. Foto: Sito uff.L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Parma per Elefanti e giraffe a spasso a Parma per la biodiversità Corriere Nazionale Serie A, Atalanta-Parma: probabili formazioni

Per quanto riguarda il pronostico, a nostro avviso l’Atalanta ha qualcosa in più e sembra in netta ripresa dal punto di vista fisico. Atalanta-Parma, mercoledì 6 gennaio 2021 (ore 15:00). In ...

Per Falco sarà asta: anche Fiorentina e Fenerbahce sul fantasista del Lecce

Si infittisce la schiera delle pretendenti al talento mancino di proprietà, sembrerebbe ancora per poco, del club giallorosso. Filippo Falco è destinato a diventare un intrigante nome per il mercato i ...

