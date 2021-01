“Oltre”, il laboratorio politico voluto dai consiglieri dissidenti (Di martedì 5 gennaio 2021) di Erika Noschese Una serie di proposte, a costo zero, per aiutare imprenditori, condomini, e professionisti senza pesare sulle spalle del bilancio comunale. I consiglieri Antonio D’Alessio, Leonardo Gallo, Corrado Naddeo, Nico Mazzeo, Donato Pessolano e Giuseppe Ventura lanciano così il laboratorio politico “Oltre” con una serie di proposte a costo zero per aiutare i settori più colpiti dall’emergenza Coronavirus. Lo “strappo” politico consumatosi lo scorso 30 dicembre durante i lavori dell’ultimo consiglio comunale del 2020, con l’addio alla maggioranza di centrosinistra di ben sei consiglieri, diventa “carne”, superando così con i fatti ogni possibile polemica. I consiglieri Antonio D’Alessio, Leonardo Gallo, Corrado Naddeo, Nico Mazzeo, Donato Pessolano e Giuseppe ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 5 gennaio 2021) di Erika Noschese Una serie di proposte, a costo zero, per aiutare imprenditori, condomini, e professionisti senza pesare sulle spalle del bilancio comunale. IAntonio D’Alessio, Leonardo Gallo, Corrado Naddeo, Nico Mazzeo, Donato Pessolano e Giuseppe Ventura lanciano così il” con una serie di proposte a costo zero per aiutare i settori più colpiti dall’emergenza Coronavirus. Lo “strappo”consumatosi lo scorso 30 dicembre durante i lavori dell’ultimo consiglio comunale del 2020, con l’addio alla maggioranza di centrosinistra di ben sei, diventa “carne”, superando così con i fatti ogni possibile polemica. IAntonio D’Alessio, Leonardo Gallo, Corrado Naddeo, Nico Mazzeo, Donato Pessolano e Giuseppe ...

stibba_stardi : @Mariang47614228 @molumbe Perché oltre a non fidarsi del vaccino è tra i sostenitori che non sia di origine natural… - BennaGianluca : @VerdiStudio @RaffyM48 Quindi o hanno preso contromisure oppure hanno operato, secondo lei, contra legem. Aut, aut… - luigiscand : RT @ciclismoliquido: Le magliette della collezione inverno/primavera/autunno/estate di Bidon sono in cotone 180 gr, serigrafate a mano dal… - andpellegrino : I consiglieri comunali D’Alessio, Gallo, Mazzeo, Naddeo, Pessolano e Ventura lanciano il laboratorio politico “OLTR… - ottopagine : Salerno, i dissidenti lanciano il laboratorio politico 'Oltre' #Salerno -

Ultime Notizie dalla rete : Oltre laboratorio Coronavirus, l'appello dei biologi: "Vaccinare anche chi lavora in laboratori analisi" PalermoToday Neste investe nelle tecnologie di pirolisi

Acquisita una partecipazione di minoranza nella statunitense Alterra Energy. In progetto un impiantio di liquefazione termocatalitica in Europa.

"Siamo riusciti a bloccare la variante inglese"

Il dottor Menzo, responsabile della virologia: "L’abbiamo isolata monitorando attentamente tutti i possibili contatti di familiari stretti" ...

Acquisita una partecipazione di minoranza nella statunitense Alterra Energy. In progetto un impiantio di liquefazione termocatalitica in Europa.Il dottor Menzo, responsabile della virologia: "L’abbiamo isolata monitorando attentamente tutti i possibili contatti di familiari stretti" ...