Napoli-Spezia, Italiano: "Un trend che non piace, abbiamo un modo per cambiarlo. Ecco chi ci mette sotto…"

Vincenzo Italiano alla vigilia della sfida tra Napoli e Spezia. Il tecnico della compagine ligure è intervenuto in conferenza stampa per presentare il difficile appuntamento di Serie A tra bianconeri e azzurri. Ecco le sue parole ai microfoni della stampa ligure: "Continuiamo a recriminare, a ritrovarci alla ripresa degli allenamenti senza aver raccolto qualcosa ma stando a parlare di prestazioni di buon livello. Come ho detto prima del Verona c'è da fare qualcosa in più, manca quel pizzico di convinzione, di consapevolezza, che in questo momento non ci sta permettendo di raccogliere punti perché le prestazioni contro qualsiasi squadra sono di valore. Nessuno ci ...

