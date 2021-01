Milan-Simakan: adesso arriva anche l’indizio social (Di martedì 5 gennaio 2021) Il difensore dello Strasburgo Mohamed Simakan nella sua ultima storia Instagram ha lasciato intendere l’imminenza del suo passaggio al Milan Mohamed Simakan è ormai promesso sposo del Milan e l’ultimo indizio dell’imminenza del matrimonio è filtrata attraverso i social. È stato lo stesso difensore francese ad avvertire sullo stato della trattiva. Il classe 2000 dello Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 5 gennaio 2021) Il difensore dello Strasburgo Mohamednella sua ultima storia Instagram ha lasciato intendere l’imminenza del suo passaggio alMohamedè ormai promesso sposo dele l’ultimo indizio dell’imminenza del matrimonio è filtrata attraverso i. È stato lo stesso difensore francese ad avvertire sullo stato della trattiva. Il classe 2000 dello Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

AntoVitiello : #Milan-#Simakan, è atteso un rilancio per convincere i francesi a cederlo, non manca molto. Mentre i contatti con l… - carlolaudisa : Il #Milan ad un passo da #Simakan. Alzata a 14 milioni l'offerta allo #Strasburgo e il difensore dice no alla… - Gazzetta_it : #Milan - #Simakan, ci siamo quasi: la differenza con lo #Strasburgo è minima - blackdevils97 : RT @il_legge: #calciomercato #milan: fatta per #Simakan!! #Maldini ha raggiunto l'accordo con lo #Strasburgo per una somma vicina ai 15 mln… - RibaltaRossoner : RT @la_rossonera: ?? Simakan confessa: è ad un passo dal Milan. L'accelerazione c'è stata, ormai siamo ai dettagli. L'accordo si dovrebbe…