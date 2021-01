Il mini drone che resiste alle tempeste

Leggi su wired

(Di martedì 5 gennaio 2021) Quelli di media e grandi dimensioni piacciono di più a chi cerca un passatempo o foto inedite, mentre i droni minuscoli sono l’oggetto del desiderio delle intelligence mondiali. Una dimostrazione arriva dall’esercito britannico, che sta testando 30 unità del Bug Nanosviluppato in collaborazione da Uavtek e Bae Systems (con quest’ultima azienda del Gloucestershire che è specializzata nella realizzazione di piccoli velivoli a pilotaggio remoto e per questo già all’attenzione delle forza armate al servizio della Regina). Ideale per missioni di ricognizione, sorveglianza e controllo in qualsiasi tipo di ambiente, il Bugpesa meno di molti smartphone (196 grammi) e tiene il volo anche con raffiche di vento fino a 45 nodi. Con un raggio d’azione di 2 km e autonomia che si aggira sui 40 minuti, vola veloce toccando gli 80 km/h e i creatori sono ...