Gasperini | “Ilicic? È tornato a divertirsi e a giocare | serve quello per provare le giocate”

(Di martedì 5 gennaio 2021) Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Parma. “Col Parma dobbiamo stare attenti, le squadre quando sono in queste condizioni danno qualcosa in più. Abbiamo voglia di continuare questa striscia, bisognerà mettere in campo le caratteristiche migliori”. Qualche scelta differente in attacco? “Sono tutte armi che abbiamo nella nostra squadra, verranno valutate. Non c’è molto tempo, è il primo allenamento pieno che facciamo dopo domenica. Ho delle certezze sulla formazione di domani, ma voglio anche valutare l’allenamento di oggi se c’è qualche fastidio fisico o meno. Non ho molta voglia di variare, con 5 cambi non c’è bisogno di turnover. Non va fatto per accontentare le rose, cambiare cinque giocatori è di per sé un turnover, il resto rischia di creare false attese“. È presto per fare ...