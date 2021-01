Disastro ambientale a giudizio i vertici del depuratore (Di martedì 5 gennaio 2021) di Pina Ferro Fu risolto il mistero dell’inquinamento da dischetti di materiale plastico che si riversarono in più tratti costieri del Mar Tirreno Centrale, con picchi nei pressi dell’isola di Ischia, sul litorale campano e su quello laziale tra Fiumicino ed Anzio. Il lavoro delle strutture centrali e periferiche del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera accertò, nelle vicinanze di un impianto di depurazione collocato in prossimità della foce del Sele e sugli argini del fiume, una forte concentrazione di questi filtri. Dopo quasi tre anni dall’evento, il Codacons è stato ammesso parte civile dal Giudice per le udienze preliminari del tribunale di Salerno, Vincenzo Pellegrino, Tribunale di Salerno nel procedimento penale a carico dei responsabili nonché dei direttori tecnici e dei lavori dell’impianto di depurazione situato nel Comune di Capaccio gestito dalla società a.s ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 5 gennaio 2021) di Pina Ferro Fu risolto il mistero dell’inquinamento da dischetti di materiale plastico che si riversarono in più tratti costieri del Mar Tirreno Centrale, con picchi nei pressi dell’isola di Ischia, sul litorale campano e su quello laziale tra Fiumicino ed Anzio. Il lavoro delle strutture centrali e periferiche del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera accertò, nelle vicinanze di un impianto di depurazione collocato in prossimità della foce del Sele e sugli argini del fiume, una forte concentrazione di questi filtri. Dopo quasi tre anni dall’evento, il Codacons è stato ammesso parte civile dal Giudice per le udienze preliminari del tribunale di Salerno, Vincenzo Pellegrino, Tribunale di Salerno nel procedimento penale a carico dei responsabili nonché dei direttori tecnici e dei lavori dell’impianto di depurazione situato nel Comune di Capaccio gestito dalla società a.s ...

