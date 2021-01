Dieta | 3 regole facilissime per dimagrire subito e senza traumi

Leggi su gqitalia

(Di martedì 5 gennaio 2021) Il tempo delle scuse è ufficialmente finito: è ora di pensare a comee rimettersi in forma, incominciando da unapiù sana ed equilibrata. Migliorare la propria alimentazione, d'altronde, non è affatto impossibile; il suggerimento, però, è quello di approcciare la questione in positivo,partire dal costringerci a una qualche privazione. Capiamoci meglio: per la nostra mente di piccoli, teneri uomini in costante lotta contro la pancetta una regola propositiva come «mangia più verdure» ha più efficacia di un divieto come «smettila di riempirti il piatto di formaggio fritto». A ribadirlo è uno studio condotto dall'Università di Stoccolma, secondo cui avvicinarsi a un nuovo regime alimentare in maniera positiva ci aiuterebbe a portare avanti i nostri buoni propositi nel 59% dei casi, contro il 47% di un approccio ...