Di Maio: "Il Governo deve andare avanti. Prevalga la responsabilità. Nessuno ci perdonerà mai una crisi in un momento del genere" (Di martedì 5 gennaio 2021) "Se il dibattito si sposta sul toto ministri e il fantacalcio otterremo il risultato di allontanarci dalle esigenze degli italiani, parliamo dei temi, io sono ottimista: come forza politica non stiamo badando ad altri ruoli, io sto facendo il ministro degli Esteri in un Governo che sta affrontando una crisi legata ad una pandemia". E' quanto ha detto a Oggi è un altro giorno il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a proposito delle tensioni nella maggioranza. "Questo Governo – ha aggiunto l'esponente pentastellato – oggi ha la responsabilità di andare avanti, abbiamo di fronte dei mesi cruciali. Sono sempre molto attento alle critiche e alle proposte, se dobbiamo mettere a posto delle cose facciamolo e poi andiamo avanti, Nessuno ci

