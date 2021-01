Dalla violenza al rider si aprono diverse riflessioni, un rapinatore chiede scusa (Di martedì 5 gennaio 2021) A seguito dell’aggressione avvenuta al rider si è mobilizzato il mondo del lavoro, quello della politica, la società civile e la chiesa. Fatti violenti che hanno aperto una discussione su diversi livelli tra cui i rischi e la tutela del lavoro del rider. Sono scesi in strada questa mattina i colleghi dell’uomo dello scooter utilizzato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 5 gennaio 2021) A seguito dell’aggressione avvenuta alsi è mobilizzato il mondo del lavoro, quello della politica, la società civile e la chiesa. Fatti violenti che hanno aperto una discussione su diversi livelli tra cui i rischi e la tutela del lavoro del. Sono scesi in strada questa mattina i colleghi dell’uomo dello scooter utilizzato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

a_den2017 : RT @glfelicetti: Con Nicolas e Ilaria aderisco a #FreeMango per liberare questo cane dalla sua storia di violenza ad Aosta, lanciato da Eli… - Ljuba2000 : RT @glfelicetti: Con Nicolas e Ilaria aderisco a #FreeMango per liberare questo cane dalla sua storia di violenza ad Aosta, lanciato da Eli… - avvmichelebozza : Giù le mani dalla nostra terra che già piange quotidianamente i morti del siderurgico e della violenza di una class… - Maurizio______ : L’ortodossia comunista impone ai suoi adepti, come in una setta, che chiunque risulti non allineato alle linee guid… - Emma45219469 : @kat_prima Eviterei la violenza come segno di protesta, si passerebbe dalla parte del torto, ma un bel giro turisti… -