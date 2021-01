Dad a oltranza, i presidi presi in contropiede: 'Era meglio rientrare, eravamo pronti alle lezioni in presenza' (Di martedì 5 gennaio 2021) ANCONA - 'Per il bene dei ragazzi sarebbe stato meglio che il 7 gennaio le scuole avessero riaperto. Noi eravamo pronti'. L'ordinanza verrà emanata oggi, però, di fatto, la Regione ha già deciso di ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 5 gennaio 2021) ANCONA - 'Per il bene dei ragazzi sarebbe statoche il 7 gennaio le scuole avessero riaperto. Noi'. L'ordinanza verrà emanata oggi, però, di fatto, la Regione ha già deciso di ...

malpassimo : La difesa della DAD a oltranza e Gallera ancora seduto lì poi sostituito da Letizia Moratti. Il buongiorno si vede. - stellangelica : RT @Keynesblog: @rossettifp @bioccolo Non parliamo poi del vostro comportamento in questi mesi di pandemia. Avete persino premuto per il ri… - kimilfung : RT @Keynesblog: @rossettifp @bioccolo Non parliamo poi del vostro comportamento in questi mesi di pandemia. Avete persino premuto per il ri… - bioccolo : RT @Keynesblog: @rossettifp @bioccolo Non parliamo poi del vostro comportamento in questi mesi di pandemia. Avete persino premuto per il ri… - Keynesblog : @rossettifp @bioccolo Non parliamo poi del vostro comportamento in questi mesi di pandemia. Avete persino premuto p… -