Covid-19, stabile il rapporto tra tamponi processati e nuovi positivi: 33 decessi (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto stabile il rapporto in percentuali tra tamponi processati e nuovi positivi in Campania. Dal bollettino dell'Unità di Crisi regionale, si evince la positività al Covid-19 di 688 persone (40 sintomatici e 648 asintomatici). I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 7.425, confermando il dato in percentuale dei scorsi giorni. Sono 33 i decessi registrati nel bollettino odierno, 11 decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 22 decessi avvenuti nei giorni scorsi ma registrati ieri. Questo il bollettino di oggi: positivi del giorno: 688 di cui: Asintomatici: 648 Sintomatici: 40 tamponi del giorno: 7.425

