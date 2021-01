Classifica Tour de Ski 2021: Alexander Bolshunov allunga ancora, Federico Pellegrino in decima posizione (Di martedì 5 gennaio 2021) Alexander Bolshunov aumenta ancora il suo vantaggio su tutti gli inseguitori nel Tour de Ski. Il russo è l’attore principale di un dominio che coinvolge tutti i suoi connazionali di spicco, dal momento che ce ne sono quattro nei primi cinque e il solo a inserirsi è il francese Maurice Manificat, quarto a 1’30” dal leader. Per l’Italia, resiste al decimo posto Federico Pellegrino, mentre è 17° Francesco De Fabiani. Entra nei 30 anche Giandomenico Salvadori. Domani sarà di scena la seconda delle due gare di Dobbiaco, l’inseguimento, per poi trasferirsi in Val di Fiemme per l’avvicinamento a quel Cermis che, per molti, sarà la terra promessa, ma che solo per uno significherà vittoria finale. A proposito di domani, le partenze saranno basate non sulla Classifica del ... Leggi su oasport (Di martedì 5 gennaio 2021)aumentail suo vantaggio su tutti gli inseguitori nelde Ski. Il russo è l’attore principale di un dominio che coinvolge tutti i suoi connazionali di spicco, dal momento che ce ne sono quattro nei primi cinque e il solo a inserirsi è il francese Maurice Manificat, quarto a 1’30” dal leader. Per l’Italia, resiste al decimo posto, mentre è 17° Francesco De Fabiani. Entra nei 30 anche Giandomenico Salvadori. Domani sarà di scena la seconda delle due gare di Dobbiaco, l’inseguimento, per poi trasferirsi in Val di Fiemme per l’avvicinamento a quel Cermis che, per molti, sarà la terra promessa, ma che solo per uno significherà vittoria finale. A proposito di domani, le partenze saranno basate non sulladel ...

