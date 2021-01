Ciclismo, Fausto Masnada sarà al via di Giro e Vuelta nel 2021 (Di martedì 5 gennaio 2021) Fausto Masnada ha parlato dei suoi programmi per il 2021 in un’intervista rilasciata a Tuttobiciweb.it. Il nono classificato dell’ultimo Giro d’Italia, salvo infortuni, si presenterà al via della Corsa Rosa anche nella stagione che sta per iniziare. Inoltre, il corridore della Deceuninck-Quick Step dovrebbe fare il suo esordio alla Vuelta a España. Il bergamasco, inoltre, fa sapere che verosimilmente, in una delle due occasioni, lavorerà per il compagno Remco Evenepoel. L’enfant prodige belga, infatti, ha già dichiarato che nel 2021 non prenderà parte al Tour de France, ma parteciperà a uno degli altri due grandi giri. Ad ogni modo, il vincitore dell’ultimo Giro di Polonia dovrebbe fare solo uno tra Giro e Vuelta e, dunque, ... Leggi su oasport (Di martedì 5 gennaio 2021)ha parlato dei suoi programmi per ilin un’intervista rilasciata a Tuttobiciweb.it. Il nono classificato dell’ultimod’Italia, salvo infortuni, si presenterà al via della Corsa Rosa anche nella stagione che sta per iniziare. Inoltre, il corridore della Deceuninck-Quick Step dovrebbe fare il suo esordio allaa España. Il bergamasco, inoltre, fa sapere che verosimilmente, in una delle due occasioni, lavorerà per il compagno Remco Evenepoel. L’enfant prodige belga, infatti, ha già dichiarato che nelnon prenderà parte al Tour de France, ma parteciperà a uno degli altri due grandi giri. Ad ogni modo, il vincitore dell’ultimodi Polonia dovrebbe fare solo uno trae, dunque, ...

Il ciclismo disegna il futuro: un poker di corse nazionali nel Mantovano

Su strada tre gare per dilettanti a Castel d’Ario il 3 aprile (dove il 22 agosto ci saranno gli junior), a Montanara il 30 maggio e a Castellucchio il 3 luglio ...

